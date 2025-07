Polícia que agrediu condutor de "tuk-tuk" suspenso por 75 dias

O agente da PSP, ao serviço da Polícia Municipal de Lisboa e que a 30 de maio do ano passado foi filmado a agredir um condutor de "tuk-tuk" na Praça do Comércio, foi suspenso por 75 dias.

A sanção proposta pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) foi validada ainda por Margarida Blasco, anterior ministra da Administração Interna, a 22 de maio deste ano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a decisão publicada hoje no "site" da IGAI, foi decidido aplicar a sanção de suspensão de 75 dias "por violação dos deveres de correção e aprumo".

No relatório feito pela IGAI, é referido que ficou provado que os factos em questão "foram praticados em ato de serviço, na presença de outros e em lugar aberto ao público".

A IGAI considerou ainda que o agente "atuou com dolo direto, na sua modalidade mais intensa, desprezando o autocontrolo que lhe era em concreto exigível e agindo de forma censurável", lê-se no relatório, que acrescenta ainda que o caso ganhou enorme dimensão pública depois de o vídeo que mostrava as agressões ter sido divulgado nas redes sociais.

A sanção agora conhecida resulta de uma agressão de um agente da PSP, em serviço na Polícia Municipal, a um condutor de "tuk-tuk". O momento da agressão foi filmado e o vídeo foi divulgado nas redes sociais. Nas imagens, vê-se o agente a correr em direção ao condutor, acompanhado por outro polícia, dando-lhe uma cabeçada.

Depois da agressão, a então ministra da Administração Interna ordenou a abertura de um processo disciplinar ao agente. Em comunicado divulgado na altura, o gabinete de Margarida Blasco explicava que a decisão foi tomada por proposta da então Inspetora-Geral da Administração Interna, Anabela Cabral Ferreira, que reuniu primeiro com o presidente da Câmara de Lisboa.