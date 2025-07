Tempo aquece durante a semana e aumenta risco de incêndio

As previsões de meteorologia do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma subida das temperaturas durante esta semana, antes de nova descida para o próximo fim de semana. As mudanças fazem o IPMA subir o alerta de risco de incêndio em vários concelhos.

O IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo para esta segunda-feira, com períodos de céu muito nublado nas regiões Norte e Centro, assim como em alguns locais do litoral oeste da região Sul. Os concelhos de Loulé, Tavira e São Brás de Alportel, do distrito de Faro, estão em risco máximo de incêndio, enquanto dezenas de concelhos no Interior Norte e Centro estão em risco muito elevado.

As temperaturas podem atingir os 35 graus Celsius nos distritos de Évora, Beja e Castelo Branco, e devem ficar pelos 23 graus Celsius em Aveiro. As temperaturas mínimas vão estar entre os 18 graus Celsius em Portalegre e Castelo Branco, e os 13 graus em Braga e Viana do Castelo.

A subida das temperaturas coloca os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja em aviso amarelo a partir de terça-feira, assim como as regiões montanhosas e a costa Sul da ilha da Madeira. O aviso está em vigor até às 18h de quarta-feira.