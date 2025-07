Chegou a angústia de ter de escolher. Alunos já se podem matricular no 10.º ano

Começa esta terça-feira, 15 de julho, o prazo para a realização das matrículas dos alunos que transitaram para o 10.º ano de escolaridade com os estudantes a terem a possibilidade de escolher entre vários ramos de estudo: o ensino regular, com as áreas de ciências e tecnologias, línguas e humanidades, ciências socioeconómicas e artes visuais, e o ensino profissional.

A obrigatoriedade da escolha pode tornar-se um problema para os adolescentes. Pedro Costa, 16 anos, decidiu matricular-se num curso profissional na área da saúde, uma área que o atra “desde pequenino” e que lhe permite “juntar aquilo que eu gosto de fazer, porque está também relacionado com desporto”.

Apesar da facilidade que teve, o jovem considera que ainda é muito novo: “Acho que o que nós devemos é pedir a ajuda dos nossos pais ou de outra pessoa em quem confiemos."

"Era melhor escolher aos 18, porque é quando os rapazes e as raparigas devem estar mais cientes daquilo que querem fazer da vida", aponta.



“Insegurança”

Os professores também sentem as dificuldades da escolha dos alunos. A docente Susana Ferreira acredita que “se calhar, metade dos alunos vai para o secundário ainda com insegurança relativamente ao curso que vai frequentar”, incentivados pelos “amigos, a família e o meio em que estão inseridos”.

Susana Ferreira realça que, face a outros países, em Portugal a área de estudo é escolhida numa idade prematura: “Se compararmos aqui com a nossa vizinha Espanha, eles fazem essa escolha um ano mais tarde.”

Depois de tomada a decisão, os estudantes “podem mudar de curso até 31 de dezembro”.

“Não será nenhum drama”

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, acredita que a escolha de uma área de estudo “não será nenhum drama”, uma vez que entrar numa área não é uma “vinculação a 100% a partir do décimo ano”.

"Muitos dos cursos para onde os alunos vão permitem uma continuidade, fazendo algumas equivalências a algumas disciplinas", nota o dirigente associativo.

Filinto Lima lembra também que todas as escolas têm “serviços de psicologia e orientação escolar, munidos de psicólogos, que fazem o melhor enquadramento desses alunos a partir do décimo ano”.

O presidente da ANDAEP indica, ainda, que situações de dúvidas acontecem também “e cada vez mais, no ensino superior”.

As inscrições para o 10.º ano de escolaridade iniciam-se esta terça-feira, 15 de julho e prolongam-se até dia 22 de julho.