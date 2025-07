Diretor de ortopedia do Hospital de Santa Maria demitiu-se

O diretor do serviço de ortopedia do Hospital de Santa Maria, Paulo Almeida, apresentou esta terça-feira a demissão. A informação está a ser avançada pela SIC Notícias, que adianta que 12 ortopedistas terão pedido escusa de horas extraordinárias, pelo que a demissão poderá estar relacionada com a falta de profissionais para assegurar escalas.

A Renascença sabe que o bastonário da Ordem dos Médicos vai reunir-se com os diretores clínicos daquela unidade hospitalar esta terça-feira às 13h45. A reunião decorre na sede da Ordem dos Médicos.

É um dos mais recentes casos a envolver este hospital que, no último ano e meio, já teve quatro diretores. Na semana passada, o diretor clínico Rui Tato Marinho também foi demitido.

[Notícia atualizada às 11h45 de 15 de julho de 2025 para acrescentar detalhes]