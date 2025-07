Helena Roseta acusa Câmara de Loures de abuso de poder

Helena Roseta acusa, esta terça-feira, a Câmara Municipal de Loures de abuso de poder. A arquiteta e ex-autarca apela, em declarações à Renascença, a intervenção do Ministério Público e mostra-se disponível para fazer queixa do que se está a passar no bairro do Talude Militar, em Loures.

"O que está a ser feito é ilegal e é um abuso de poder", afirma a antiga presidente da Assembleia Municipal da Câmara de Lisboa. Acrescenta que existe um "direito constitucional à habitação" e que "há deveres escritos (...) que as autarquias ou qualquer entidade pública têm de tomar quando fazem despejos".

A autora da lei de base da habitação critica a ação da autarquia de Ricardo Leão. Admite que "não há resposta para estas situações todas", uma vez que que "as pessoas não têm dinheiro suficiente para arranjar uma casa no nosso mercado habitacional", que caracteriza como " totalmente desregulado".

[Em atualização]