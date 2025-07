Helena Roseta acusa Câmara de Loures de abuso de poder

[Em atualização]

“O que está a ser feito é ilegal e é um abuso de poder.” Helena Roseta, em declarações à Renascença, criticou duramente a atuação da Câmara Municipal de Loures nos recentes despejos no bairro do Talude Militar, considerando que a autarquia está a violar a Lei de Bases da Habitação e a cometer um abuso de poder, o que, por si só, é um crime.

Em declarações à Renascença, Helena Roseta afirmou que, embora exista um despacho da câmara fundamentado no Regulamento Geral das Edificações Urbanas — que obriga à demolição e prevenção de construções ilegais —, esse enquadramento legal não esgota as obrigações das autarquias. “Não há dúvida nenhuma que aquelas construções são ilegais. Só que a lei diz muito mais do que isto”, sublinhou.

Segundo Helena Roseta, o artigo 13.º da Lei de Bases da Habitação, aprovada em 2019, e do qual é autora, proíbe expressamente os despejos administrativos sem uma solução habitacional alternativa.