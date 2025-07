"Onda de calor marinha". Água do Algarve atingiu 25º Celsius

Uma boia colocada no oceano ao largo de Faro registou temperaturas da superfície do mar "significativamente superiores" à média dos últimos 20 anos, o que indica uma "onda de calor marinha", informou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Estes valores indicam a ocorrência de um fenómeno extremo denominado "onda de calor marinha"", lê-se num comunicado da AMN.

Segundo esta instituição, entre 28 de junho e 09 de julho de 2025, a boia de Faro Costeira, que faz parte da rede nacional de monitorização oceânica do Instituto Hidrográfico (MONIZEE), registou temperaturas da superfície do mar "significativamente superiores à média dos últimos 20 anos".

Nesta "onda de calor marinha" chegou a ser registada a temperatura de 25,1º Celsius.

Considera-se uma "onda de calor marinha" se a temperatura diária do mar ultrapassar, durante pelo menos cinco dias consecutivos, um limite estatístico elevado, chamado percentil 90 da temperatura média para aquela região e altura do ano.

Segundo a autoridade responsável pela segurança e controlo da navegação e pela preservação e proteção dos recursos naturais, isto significa que as temperaturas observadas em Faro, no período referido, estão "entre as 10% mais elevadas de todas as registadas nas últimas duas décadas".

"Neste caso, a temperatura diária da água do mar registada em Faro ultrapassou em mais de 5°C o percentil 90, correspondendo à categoria de onda de calor marinha considerada extrema", conclui a AMN.

A temperatura média foi determinada a partir de registos recolhidos em Faro ao longo dos últimos 20 anos (2004--2024), servindo de referência para identificar eventos de onda de calor marinha.