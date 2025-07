Operação Lex. Supremo marca início do julgamento para outubro

O julgamento do "Processo Lex", que envolve o antigo presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e o ex-desembargador Rui Rangel, tem início em outubro, decidiu esta terça-feira o Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

"O Supremo Tribunal de Justiça vai iniciar o julgamento do "Processo Lex" em outubro. Tendo em vista a conjugação das agendas dos intervenientes processuais, por despacho do conselheiro relator, foram indicadas como datas possíveis para o início da audiência os dias 15, 22 ou 29 de outubro. Após as férias judiciais será fixada a data definitiva", informou o STJ, em comunicado.

Recorde-se que as eleições no Benfica acontecem precisamente em outubro.

Segundo a mesma nota, a primeira sessão e as sessões finais para alegações vão realizar-se na sala de audiências do STJ, estando previsto que as restantes sessões tenham lugar na sala de audiências do Tribunal Militar de Lisboa, no Campo de Santa Clara, às terças e quartas-feiras de cada semana.