Resultados das provas finais do 9.º ano só chegam às escolas na quarta-feira

Os resultados das provas finais do 9.º ano serão enviadas na quarta-feira para as escolas e serão afixados com mais de 24 horas de atraso.

A informação consta de uma informação do Júri Nacional de Exames (JNE) enviada esta terça-feira à tarde aos estabelecimentos de ensino.

"O Júri Nacional de Exames (JNE) informa que as classificações das provas finais do 9.º ano serão enviadas amanhã às escolas, de modo a serem produzidas e afixadas as pautas com os resultados assim que possível", refere a mensagem a que a Renascença teve acesso.

Os resultados dos exames, os primeiros realizados em formato digital, deviam ter sido afixados pela escolas esta terça-feira.

Ministério assume "dificuldades técnicas"



Em resposta à Renascença, o Ministério da Educação esclarece que na origem do atraso estão "dificuldades técnicas".



"O atraso na afixação das pautas deve-se a dificuldades técnicas, decorrentes dos novos processos de classificação das Provas Finais do Ensino Básico", indica o gabinete do ministro Fernando Alexandre.

A dificuldades, garante a tutela, "estão restringidas a um número residual de classificações de provas, que estavam ainda por concluir no momento previsto para envio dos resultados às escolas".



Apesar de atingir um "número residual de provas", o Ministério da Educação explica que "decidiu não divulgar os resultados dos alunos de forma faseada".

"Esta decisão justifica-se com a opção de preservar a integridade do processo de avaliação externa e de classificação das Provas Finais do Ensino Básico, assegurando a igualdade entre alunos no acesso à informação", sublinha.



O Ministério da Educação refere que a realização das provas finais em formato digital "foi um desafio para todo o sistema educativo" e representou a "concretização de mais um importante passo no caminho para a digitalização na Educação em Portugal".

Contas feitas, foram realizadas 97.352 provas de Português, o que corresponde a 99% das provas previstas. No dia 20 de junho, foram realizadas 97.450 provas de Matemática, correspondendo a 99% do total de provas previstas, indica a tutela.



