Santa Maria. Ordem dos Médicos diz-se preocupada e pede mais explicações

A Ordem dos Médicos (OM) diz-se “preocupada” com a atual gestão da Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria, em Lisboa.

O bastonário da OM, Carlos Cortes, fala em questões que continuam por esclarecer e afastamentos surpreendentes após mais uma demissão esta terça-feira. Desta vez, do diretor do serviço de ortopedia daquele hospital.

“Assistimos muito recentemente a um problema grave e de dimensão nacional que foi do Serviço de Dermatologia do Santa Maria e que a OM não tem, até hoje, qualquer esclarecimento”, começou por lembrar, esta terça-feira, Carlos Cortes após a reunião com os diretores clínicos da ULS Santa Maria.

“Tivemos, também, o afastamento surpreendente e pouco claro do direito clínico. E, agora, temos uma demissão de um diretor de serviço”, acrescenta. Tudo isto “reforça a nossa preocupação e a necessidade que a OM tem de intervir naquelas que são estritamente as suas competências”, sublinha o responsável insistindo que a OM “está preocupada com aquilo que está a acontecer”.

A saída do diretor do serviço de ortopedia do hospital de santa Maria, Paulo Almeida foi anunciada esta terça. Sucede à saída, na semana passada, do diretor clínico do hospital, Rui Tato Marinho que continua a ser “uma grande confusão”.

“Até tenho medo de falar em demissão, exoneração, afastamento ou substituição porque há aqui uma grande confusão sobre estes termos”, admitiu Carlos Cortes aos jornalistas. “O que sabemos é que o Professor Rui Tato Marinho não vai continuar no Conselho de Administração”, rematou.

Rui Tato Marinho foi demitido, na semana passada, da direção clínica do Hospital de Santa Maria na sequência das auditorias internas às cirurgias adicionais no hospital e que, segundo a CNN Portugal, terão revelado graves irregularidades no serviço de dermatologia.