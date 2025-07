Secundário. Médias descem no exame de Matemática A e sobem no de Português

A medida é quase igual, mas a Português sobe (1,5 valores) e a Matemática desce (1,6). Esta terça-feira foram afixadas em escolas de todo o país as médias da 1.ª fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, realizados em junho. De uma forma global, entre os 25 exames que os alunos fizeram, em 15 as médias desceram, a 9 subiram e apenas a uma disciplina, Inglês, se mantiveram iguais.

Por outro lado, as médias das classificações foram quase todas positivas, com exceção de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (9,2 valores) e Geometria Descritiva A (8,9 valores) — no ano anterior não houve negativas, apenas Biologia e Geologia (9,9) ficou abaixo dos 10 valores, mas as notas acima de 9,5 são consideradas positivas.

Os valores, numa escala de zero a 20, foram divulgados esta terça-feira pelo Júri Nacional de Exames. Pode ver aqui todas as médias.

