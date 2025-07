Sócrates volta a julgamento devido ao projeto cancelado do TGV

José Sócrates voltou esta terça-feira ao julgamento da Operação Marquês, para responder sobre a alegada corrupção no concurso do TGV em 2009, para a construção do primeiro troço do projeto, entre Lisboa e Poceirão.

O ex-primeiro-ministro recusa a alegada corrupção. Na intervenção inicial, Sócrates considera um absurdo a acusação de que terá conspirado para que o projeto de construção da alta velocidade fosse travado pelo Tribunal de Contas para resultar numa indemnização ao Grupo Lena.

No arranque da sessão, que começou mais de meia hora de atraso, Sócrates considerou estranho e singular que o Ministério Público se empenhe numa acusação sobre um projeto que não aconteceu, reiterando que o governo que liderou adjudicou menos contratos ao Grupo Lena do que o anterior governo, de Durão Barroso.