Supremo indeferiu incidente de recusa de Sócrates contra PGR

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) não deu razão a José Sócrates num incidente de recusa contra o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, no âmbito do processo Marquês.

O STJ informa, em comunicado que o requerimento do antigo primeiro-ministro e arguido no processo Marquês é "manifestamente infundado".

"O exercício do poder de nomeação do representante do Ministério Público no julgamento e da respetiva equipa de apoio, ao abrigo do artigo 92.º, n.º1, do Estatuto do Ministério Público, situa-se no domínio das competências gestionárias do PGR, pelo que não configura uma intervenção no processo", considera o Supremo.