“Tenho de me sentir em forma”. Sócrates mostra cansaço, emociona-se a falar da mãe e explica origem de amizade com Vara e Santos Silva

Mais uma vez de moto próprio, José Sócrates introduziu na audiência a acusação do MP sobre a sua alegada intervenção para facilitar a entrada do Grupo Lena no setor da construção na Venezuela, refutando que tenha beneficiado aquela empresa, que acabou por construir mais de 12 mil habitações naquele país.

“O juiz de instrução chega a dizer que não existe coincidência ou uma aproximação entre os alegados pagamentos e as transferências”, salientou Sócrates. “Não há nenhuma relação, não há um método que dê congruência ou lógica” a esta tese do MP, acusou o ex-primeiro-ministro, sentenciando: “Nada joga uma coisa com a outra”.

Referindo-se aos anos entre 2009 e 2011, o ex-governante referiu que “nenhumas destas transferências coincidem com uma data relevante do projeto TGV, não se percebe a relação que têm”, lembrando o acórdão da fase de instrução em que Ivo Rosa defendeu exatamente esta tese.

Antes disso, Sócrates falou de moto próprio do que designa por “circuito do dinheiro”, ou seja, a alegada transferência de dinheiro do Grupo Lena para a conta do também arguido e amigo do ex-primeiro-ministro, Carlos Santos Silva . “Parece-me uma conversa a mais”, desafiando o Ministério Público (MP) a colocar-lhe perguntas sobre o seu dinheiro e “ não em relação ao dinheiro dos outros”.

“Tenho de me sentir em forma” . Sempre a falar de pé na sala de audiências do Campus de Justiça, o ex-primeiro-ministro José Sócrates pediu uma pausa na sessão do julgamento da Operação Marquês, assumindo um controlo quase total sobre o seguimento dos trabalhos e a direção dos temas sobre os quais fala, por vezes, longos minutos sem ser interrompido.

Numa parte do processo que o ex-primeiro-ministro designa por “casas sociais da Venezuela”, Sócrates recuou a 2008, altura em que viajou para aquele país a convite do então presidente Hugo Chávez, recusando que tenha beneficiado o grupo Lena. “Batemo-nos para que a Teixeira Duarte tivesse esta obra”, garantiu.

Num remoque ao MP, Sócrates referiu ainda que “era tal” a sua “preocupação” com as ditas casas da Venezuela que isso “não constava” das notas que levou para o encontro com Chávez.

Na mesma linha, o ex-primeiro-ministro recusou ter tido qualquer papel nas alegadas transferências de dinheiro para o Grupo Lena e o empresário Carlos Santos Silva.

“Como é que alguém vem com a história das transferências de dinheiro. Tem de ser questionada a quem as fez”, argumentou, Sócrates, acrescentando: “A alegação de que essas transferências tinham a ver com as casas da Venezuela, é falso”.

Histórias de amizades – de Carlos Santos Silva a Armando Vara

Dando por concluída a fase da sua intervenção, pontuada com questões aqui e ali da juíza- presidente, o ex-primeiro-ministro começou a responder a perguntas do MP, através do procurador Rómulo Mateus que procurou estabelecer a origem das relações com outros arguidos do processo da Operação Marquês.

Começando por responder sobre a sua ligação com o empresário Carlos Santos Silva, o ex-primeiro-ministro respondeu que o conheceu no liceu da Covilhã, referindo que tem uma relação “forte” com o amigo. “Ele fala pouco, eu falo muito”.

Já sobre Armando Vara, outro dos arguidos do processo, Sócrates referiu que o conheceu quando foi eleito presidente da Federação do PS de Castelo Branco. “Antes de ser presidente da federação, conheci outros presidentes”, disse o ex-governante.

Vara era, em 1987, presidente da distrital socialista de Bragança. “Foi assim que o conheci e fizemos juntos uma carreira política que começou como deputado”, concluiu o arguido.

Sócrates emociona-se – “De onde veio o dinheiro para viver? Da venda da casa da minha mãe”

Pouco antes de a sessão desta terça-feira acabar, o procurador Rómulo Mateus questionou Sócrates sobre a origem do dinheiro para viver em Paris, após ter deixado o Governo em 2011.

É uma altura da audiência em que o ex-primeiro-ministro acusa o MP de “voyeurismo” sobre a sua vida privada. Emocionando-se a dada altura, parecendo na iminência de chorar perante o tribunal, Sócrates explicou que a sua mãe vendeu, por 600 mil euros, uma casa em Lisboa ao amigo Carlos Santos Silva e que deu ao filho parte do dinheiro.

“Não devia ser obrigado a falar disto a quem quer que fosse”, lamentou-se Sócrates, explicando que a sua mãe quis evitar dar parte do dinheiro de venda da casa à família do seu irmão que, entretanto, morreu.

“De onde veio o dinheiro para viver. Da venda da casa da minha mãe por 450 mil euros, porque estava zangada com a família do meu irmão que já tinha morrido”, disse emocionando-se. Para além disso, Sócrates diz que pediu um empréstimo de 150 mil euros à Caixa Geral de Depósitos para viver em Paris.

Antes de terminar a sessão, o arguido explicou ainda que na empresa Octapharma, para a qual prestou serviço quando regressou de Paris, ganhava “inicialmente” 12 mil euros por mês.

Perante as queixas que foi fazendo sobre as perguntas do MP e o tempo que foi levando na resposta, a juíza-presidente tentou fazer um exercício pedagógico sobre a condução dos trabalhos.

“Temos estado a fazer alguns intervalos para que as declarações tenham qualidade e sejam úteis”, disse Susana Seca a dada altura. “Temos também de rentabilizar o tempo”, avisou ainda a juíza. “Há muita matéria para analisar, as perguntas são de enquadramento que não custam assim tanto a responder. Estamos a rentabilizar o tempo”.

Avisos sobre rentabilidade de tempo que de nada valeram. A 10 minutos das 17H00 desta terça-feira a sessão foi dada como terminada pela juíza-presidente e o julgamento só será retomado em setembro, após as férias judiciais que começam esta quarta-feira.