Tribunal impede Câmara de Loures de demolir habitações no Bairro do Talude

Estão suspensas as demolições de habitações no Bairro do Talude, em Loures.

Um despacho do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa decreta que a Câmara de Loures fica “impedida de executar o ato de demolição” de habitações no Bairro do Talude Militar.

O tribunal aceitou “provisoriamente a providência cautelar de suspensão da eficácia de ato administrativo” - as demolições - interposta por uma advogada, em representação de 14 moradores do bairro.

O tribunal considera “verificada a situação de especial urgência”, decretando a notificação da sua decisão “de imediato e da forma mais expedita”.

Fonte da autarquia disse à Renascença que os serviços da autarquia estão a analisar o documento da providência

As pessoas estão a ser encaminhadas para a Casa da Cultura de Loures onde se procura encontrar soluções caso a caso

A autarquia de Loures iniciou na segunda-feira uma operação de demolição de 64 habitações precárias autoconstruídas no Talude Militar, onde vivem 161 pessoas. Segundo o município, neste primeiro dia foram demolidas 51 casas.