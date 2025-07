Açores registam média superior à do país em oito exames nacionais

Os Açores tiveram resultados superiores à média do país em oito exames nacionais, revelou a Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto.

"Em oito disciplinas, a média da região é superior à média nacional", afirmou a titular da pasta da Educação nos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), Sofia Ribeiro, citada em comunicado.

Segundo dados da tutela, de um total de 22 disciplinas em que houve alunos nos Açores a fazer exames nacionais, oito registaram médias acima das verificadas no país: Matemática B, Literatura Portuguesa, Desenho A, História B, História e Cultura das Artes, Espanhol (continuação), Latim A e Português Língua não Materna (continuação).

"Mais uma vez se verifica a convergência que a Região Autónoma dos Açores está a fazer com os resultados do resto do país", assinalou Sofia Ribeiro. A governante salientou que em 2024 a região tinha alcançado notas superiores à média nacional em 10 disciplinas.

Entre as 22 disciplinas com exames nacionais realizados este ano na região, houve uma melhoria face aos resultados de 2024 em oito: Português, Biologia e Geologia, História B, História e Cultura das Artes, Latim A, Matemática B, Português Língua Não Materna (continuação) e Espanhol (continuação).

As disciplinas com melhores médias, nos Açores, em 2025, foram Português Língua Não Materna (continuação), com 14,3 valores, Desenho A, com 14 valores, e Latim A, com 13,8 valores.

Português Língua Não Materna e Latim foram também as disciplinas com maiores subidas face a 2024, com uma melhoria de 14,3 e 11,4%, respetivamente.

Houve quatro exames nacionais com média abaixo de 10 valores nos Açores: Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS), com 8,3 valores, Geometria Descritiva, com 8,6 valores, Espanhol (iniciação), com 9,2 valores, e Filosofia, com 9,6 valores.

As disciplinas de Espanhol (iniciação) e MACS registaram as maiores descidas, face a 2024, com quebras de 10,8 e 2,8%, respetivamente.

Entre as melhores notas obtidas na região, destacam-se 20 valores em Matemática A, na escola Tomás de Borba, na ilha Terceira, e 20 valores em Matemática B, nas escolas de São Roque do Pico e das Velas (São Jorge).

Em Física e Química, também houve registo de 20 valores nas escolas da Madalena, no Pico, e da Lagoa, em São Miguel.

Na escola das Lajes do Pico houve 20 valores em Desenho A e na Escola Manuel de Arriaga, no Faial, em Geometria Descritiva A.

Em 2024, os alunos do 12.º ano fizeram exames apenas para acesso ao ensino superior.

Este ano, todos os alunos cumpriram o novo modelo obrigatório, realizando três exames para a conclusão do ensino secundário, em que um deles tinha de ser de Português.