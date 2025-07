Banhos desaconselhados na praia do Castelo do Queijo no Porto

Os banhos na praia do Castelo do Queijo, no Porto, estão desde esta quarta-feira desaconselhados devido à contaminação microbiológica da água, revelou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Segundo uma informação da APA publicada na sua página de Internet, nas análises à água foram detetados "valores elevados" de enterococos intestinais.

Os enterococos intestinais são bactérias de origem fecal, ou seja, estão presentes nas fezes humanas ou de animais, logo sugere contaminação fecal na água do mar podendo colocar em risco a saúde.

Em 2023, a qualidade da água da praia foi classificada como aceitável.