Bombeiros procuram pessoa desaparecida em conduta em Albufeira

[em atualização]

Os bombeiros estão a procurar esta quarta-feira pelo menos uma pessoa, desaparecida numa conduta de saneamento, em Albufeira, junto à praia do Inatel. A informação confirmada à Renascença por fonte do Comando Regional da Proteção Civil do Algarve.

O alerta foi dado por uma pessoa que terá ouvido alguém a pedir socorro desde o interior da conduta. Os bombeiros estão a utilizar material de vídeo para assistir nas buscas.

As autoridades sabem apenas que há pelo menos uma pessoa desaparecida dentro da conduta, que será de grandes dimensões, deixando mais detalhes para mais tarde.

No local estão vários meios dos bombeiros, Proteção Civil e Autoridade Marítima Nacional.