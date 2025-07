Calor volta a apertar. Temperaturas vão chegar aos 40 graus

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira será de muito calor.

As previsões apontam para uma pequena subida da temperatura mínima no interior, uma pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste e uma pequena subida no nordeste transmontano e Beira Alta.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14º C, em Leiria, e os 22ºC, em Faro, e as máximas entre os 25ºC, em Viseu, e os 40ºC, em Évora e Beja.

O céu deve apresentar-se limpo, aumentando de nebulosidade no litoral Norte e Centro a partir do final da tarde.

O vento deverá soprar em geral fraco do quadrante norte, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste a partir da tarde, soprando por vezes forte nas terras altas a partir do final da tarde.

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 de quarta-feira.

O IPMA colocou mais de 80 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo, Branco, Portalegre, Santarém e Faro em perigo máximo de incêndio rural.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vários concelhos do interior norte e centro e Algarve apresentam hoje perigo muito elevado de incêndio rural.

Tendo em conta as previsões do IPMA, a autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), aconselha a adoção de alguns cuidados, nomeadamente com as pessoas idosas, crianças e doentes crónicos que “são mais vulneráveis” ao calor.

De acordo com a ANEPC, os sinais de alerta podem passar por “tonturas ou dor de cabeça", “pele seca ou quente”, “cansaço extremos” e “náuseas”.

Para se proteger deve ficar em locais frescos, evitar esforço físico nas horas de maior calor, usar roupa leve e clara e beber água, mesmo que não tenha sede.