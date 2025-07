Cáritas lança nova campanha para prevenir situações de fragilidade social

A Cáritas Portuguesa lançou uma nova campanha de solidariedade com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta junto das famílias em situação mais vulnerável, através do programa “Inverter a Curva da Pobreza”.

Em declarações à Renascença, Rita Valadas, presidente da instituição, diz que tem vindo a subir o número de situações de fragilidade social. “Não só tem vindo a aumentar como são mais graves. Uma coisa é estar-se numa situação de pobreza numa taxa de risco que ainda pode permitir um recomeçar com alguma facilidade. Outra coisa é cair e ir caindo, porque aí é cada vez mais difícil nós conseguirmos ajudar. E a situação pode agudizar-se, se não estivermos atentos”, afirma.

As solicitações são variadas, em função das muitas necessidades, acrescenta Rita Valadas. “Vai desde a mesa, de cada dia, até à dificuldade que, em determinadas fases da vida, as pessoas têm com o pagamento de rendas, de água, luz e outras necessidades. Nós estamos a tentar juntar para rentabilizar os recursos que temos e conseguir chegar, com efetividade, à resolução dos problemas na vida das pessoas”, aponta.

Rita Valadas destaca que o foco da campanha está em garantir apoios de emergência eficazes e imediatos. “Neste momento estamos mesmo preocupados com a situação social, que se tem vindo a esboroar, das famílias mais frágeis e da incapacidade que os territórios vão tendo de ajudar nestas situações. Escolhemos fazer esta nova campanha com base em testemunhos reais de pessoas que são apoiadas pela rede nacional Cáritas. Numa altura em que parece que tudo passa pela Inteligência Artificial, quisemos que o impacto da nossa ação fosse testemunhado por aqueles que diariamente lutam contra a pobreza”, sublinha.

Em comunicado, a Cáritas refere que a campanha decorre no âmbito do programa “Inverter a Curva da Pobreza” que já apoiou mais de 42 mil pessoas ao longo dos últimos quatro anos, através do pagamento de despesas pontuais e atribuição de vales de aquisição de bens.

A instituição frisa que esta é uma resposta essencial para aqueles que, por diversos motivos como o desemprego, a doença ou a falta de rendimento, se encontram em risco de exclusão social.

A campanha inclui uma componente de apelo direto à solidariedade com várias formas de apoio financeiro acessíveis à população:

●Transferência bancária: IBAN: PT50 0045 9020 4033 2492 5070 6

●MB WAY: 910 66 11 33

●Pagamento de serviços: Entidade: 77777 | Referência: 777 777 777

●Donativos online através da página da Cáritas, na internet.