Climáximo deixa 284 cruzes na Galp e responsabiliza a petrolífera por mortes na onda de calor

O coletivo ambientalista Climáximo diz – em comunicado – que colocou, esta manhã, 284 cruzes no átrio de entrada da Galp, em Lisboa, para “denunciar” a culpa da empresa “num verdadeiro massacre: a onda de calor que assolou Portugal entre o final de junho e o início de julho”.

Segundo a apoiante do Climáximo e porta-voz da ação, Anne Morrison, “a onda de calor que sufocou o país, bem como vários outros países da Europa, não foi uma mera anomalia meteorológica”.

De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal continental registou 69 mortes em excesso durante o alerta de calor, entre 28 de junho e os primeiros dias de julho. A maioria dos óbitos ocorreu entre pessoas com 85 ou mais anos.

“Sabemos que as ondas de calor impactam, em particular, quem já está em condições mais frágeis, como idosos, grávidas, bebés, pessoas com casas precárias e trabalhadores que trabalham ao ar livre. Este número devia chocar-nos a todos enquanto sociedade. Foi um massacre cometido por petrolíferas como a Galp”, afirma Anne Morrison, citada em comunicado.

O coletivo sublinha ainda, no comunicado, que “este massacre não aconteceu apenas em Portugal”.

“Estima-se que o calor extremo tenha matado 2.300 pessoas em 12 cidades diferentes da Europa”, lê-se.

Anne Morrison, de 70 anos, afirma que “as petrolíferas sabem dos efeitos desastrosos da exploração de petróleo há várias décadas, alertadas por dezenas de relatórios científicos”.

“A Galp sabe perfeitamente que os seus negócios de combustíveis fósseis provocam a morte de centenas e milhares de pessoas, o aquecimento global e a destruição planetária. No entanto, lucra milhões para o bolso dos acionistas e, em plena década crucial para a ação climática, abre novos poços de petróleo (como o caso da exploração na Namíbia)”, acrescenta.

Segundo o Climáximo, a empresa declarou “guerra às pessoas e ao planeta e, se não forem travados, continuarão a lucrar à nossa custa”, apelando à sociedade que não consinta “com esta injustiça profunda”.

“Eles estão a destruir o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Temos de lutar por uma sociedade justa num planeta habitável, juntos”, acusa o coletivo.

O Climáximo está a organizar a “rede de resposta rápida a incêndios e ondas de calor” este verão, afirmando que “a rede age em dois eixos: politicamente, ao apontar os culpados das catástrofes; e socialmente, apoiando as pessoas afetadas” e apelando à participação “de todos”.