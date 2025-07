“Como é que eu poderia tomar conta de um filho se nem dinheiro para mim ia ter?”

Pelas ruas do Pólo Universitário, no Porto, perto da Faculdade de Engenharia, a Renascença conversou com Rui e João, de 28 e 25 anos. Os dois amigos admitem que não pensam na possibilidade de ter filhos por serem demasiado ocupados.

Rui diz estar “muito ocupado para isso neste momento” e, por isso, nem sequer pensa no assunto. O mesmo acontece com João.

“Acabei há pouco tempo, agora mesmo, o curso e comecei a trabalhar. Não tenho qualquer tipo de previsão de ter um filho num futuro próximo”, conta à Renascença.

Investigadores na área da engenharia química, estes jovens sentem-se com dificuldades a ter independência a vários níveis. João compara o estilo de vida atual dele com os dos seus pais e avós.

“Os nossos pais e os nossos avós já eram, como se fossem, adultos aos 16 anos. E eu, agora, tenho 25 anos e ainda estou como se fosse, sei lá, um adolescente ou assim. Mesmo que quisesse sair de casa, conseguiria sair de casa, mas, se quisesse ir viver sozinho, o meu ordenado todo acabaria por ir para uma renda. E lá está: como é que eu poderia tomar conta de um filho, se depois nem dinheiro para mim ia ter?”, questiona.