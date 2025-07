Duas aldeias evacuadas. 370 bombeiros combatem fogo em Sabrosa

Os habitantes das aldeias de Vale de Gatas e Delegada foram esta quarta-feira à noite retirados para local seguro devido ao incêndio em Sabrosa, no distrito de Vila Real.

Está a ser um combate muito difícil o dos bombeiros ao fogo que deflagrou em Sabrosa, pelas 13h20.

Durante a tarde, oito pessoas foram retiradas de casa por precaução, na aldeia de Feitais.

Com o cair da noite as chamas não abrandaram e houve a necessidade de retirar mais habitantes de duas aldeias, Vale de Gatas e Delegada, disse à Renascença a presidente da Câmara de Sabrosa, Helena Sabrosa.

"Vamos evacuar duas localidades porque houve uma mudança do vento e aquela zona está a ficar muito complicada. Temos já dois autocarros da câmara que junto com a GNR vão retirar as pessoas e colocá-las no nosso pavilhão multiusos."



O fogo lavra numa zona de mato e pinhal. A autarca diz que o vento forte tem sido o principal obstáculo ao trabalho dos bombeiros.

Dois bombeiros tiveram de ser assistidos por inalação de fumos, indica a presidente da Câmara de Sabrosa.

Há danos materiais a registar, mas ainda vão ser contabilizados.

Pelas 22h15, no terreno estavam 369 operacionais apoiados por 116 viaturas.

[Notícia atualizada às 22h16 de 16 de julho de 2025]