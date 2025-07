Escolas ainda à espera dos resultados dos exames, ministério não sabe quando serão enviados

Até ao meio dia desta quarta-feira, as escolas continuavam sem ter recebido os resultados dos exames do 9.º ano e o Ministério da Educação não se compromete com prazos. Questionado pela Renascença, o gabinete do ministro Fernando Alexandre disse não saber quando as notas serão enviadas às escolas. Na véspera, e depois do primeiro atraso, o Júri Nacional de Exames enviou um comunicado às escolas garantindo que os resultados chegariam quarta-feira — o que ainda não aconteceu.

Os resultados das provas do ensino básico de Matemática e Português, os primeiros realizados em formato digital, deveriam ter chegado na terça-feira às escolas, como todos os anos, e as notas finais dos alunos — as provas têm uma ponderação de 30% na classificação final — deveriam ser afixadas esta quarta-feira. Para fazê-lo, é preciso reunir os conselhos de turma, já que é nestes encontros que são feitas as ponderações das notas dos estudantes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na terça-feira, as escolas começaram a adiar estas reuniões, situação que se mantém. "Algumas escolas adiaram os conselhos de turma para hoje de manhã e já voltaram a adiar para a tarde, uma vez que estas reuniões são necessárias para fazer a ponderação das notas finais dos nossos alunos", esclareceu Filinto Lima, diretor da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

Nesse mesmo dia, foi também conhecido — e noticiado pela Renascença — que em 15 escolas do país, as provas de Matemática do 9.º ano poderiam ser anuladas a pedido dos pais.

Num documento enviado aos pais dos alunos que sofreram constrangimentos durante o exame (relacionado com o tempo de compensação) são oferecidas duas escolhas: a anulação da prova, antes da publicação das pautas com os resultados, e a oportunidade de realizarem novo exame na 2.ª fase, como se da 1.ª fase se tratasse ou a validação da prova de Matemática, sem qualquer medida excecional.