"Estamos a tirar cursos para quê?" Recém-licenciados queixam-se de baixos salários

"As funções têm vindo a aumentar conforme o tempo passa, mas o salário fica na mesma e não são abertas negociações", aponta.

Raquel vive em Lisboa e admite que gostava de conseguir conquistar a sua independência mas, com o custo de vida cada vez mais elevado, sair de casa dos pais não é uma possibilidade. "Com o salário mínimo e sozinha nem posso pensar nisso" , desabafa.

Conseguir trabalho em Portugal não é tarefa fácil para os mais jovens, mesmo para quem tem um curso superior. No caso dos que conseguem ter "a sorte de começar a trabalhar", o problema é outro: os baixos salários.

Mudar de rumo pode ser o melhor caminho

No Porto, Maria Barradas, também de 22 anos, "nunca pôs em cima da mesa não tirar um curso superior, independentemente do mercado de trabalho dessa área".

Maria é formada em Jornalismo e tentou procurar trabalhao na área, enviando "vários curriculos para jornais e rádios", sem nunca receber sequer respostas. Acabou por decidir aproveitar uma oportunidade fora da sua área de formação e mudar de rumo a nível profissional.

Não foi no jornalismo, mas foi em comunicação que Maria conseguiu arranjar emprego.. "Sempre quis comunicação, mesmo apesar de todas as pessoas me dizerem para não o fazer porque, ou não ia arranjar emprego ou não ia ser bem paga", diz.

A jovem começou por estagiar na empresa onde, há um mês assinou contrato. O ordenado ronda o mesmo que recebia no estágio profissional, 1050 euros brutos por mês. "Não é um ordenado que me choque", diz Maria, antes de acrescentar que "foi o ordenado que me foi apresentado e eu aceitei".

Maria está no Porto, mas é natural de Lisboa, onde vive toda a família. Apesar de estar empregada, a jovem admite que a ajuda da família ainda continua a ser necessária para viver fora de casa. "Tive muito o apoio da minha família, porque sem eles obviamente não conseguia estar a viver numa cidade diferente."

Mudar de cidade ou até de país, não está, para já, nos planos destas jovens. No entanto, tirar o mestrado pode ser a luz ao fundo do túnel, quer seja para arranjar trabalho na área, quer para conseguir um aumento salarial.