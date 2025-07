Exames do 9.º ano. Mais de metade com nota negativa a Matemática, mas média foi positiva

O Ministério da Educação divulgou esta quarta-feira os resultados da primeira fase dos exames nacionais do 9.º ano e as médias, tanto a Português como a Matemática foram positivas.

No entanto, mais de 49 mil alunos entre 97 mil que realizaram o exame de Matemática tiveram nota negativa - cerca de 50,8% dos inscritos. A média, no entanto foi positiva - 52 pontos numa escala de 0 a 100, com 839 alunos a terem a pontuação máxima.

A média é ligeiramente superior à do ano passado, que foi de 51 pontos, que já tinha sido maior que a de 2023 (43 pontos).

No exame de Português, a média foi melhor - de 58 pontos de 0 a 100 -, e a percentagem de negativas bem mais baixa: 30,7%, ou seja, cerca de 29 mil negativas entre quase 95 mil alunos que realizaram o exame. Só nove alunos tiveram a pontuação máxima.

A média ficou abaixo dos resultados na primeira fase do ano passado, que foi de 59 pontos, que também tinha sido maior no ano anterior - 61 pontos em 2023.