Governo lança averiguação aos atrasos na afixação de resultados dos exames do 9.º ano

O Ministério da Educação vai avançar com uma averiguação interna às falhas técnicas que levaram ao atraso na afixação de resultados dos exames nacionais do 9.º ano.

Em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação informa que "serão apuradas responsabilidades junto dos envolvidos nos serviços do Júri Nacional de Exames (JNE) e do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE)" e lamenta os "constrangimentos provocados às escolas, aos alunos e às famílias" pelo atraso na afixação dos resultados.

A afixação de pautas com os resultados dos exames de Matemática do 9.º ano estava prevista para esta terça-feira, dia 15 de julho, e que só aconteceu esta quarta-feira.

Segundo o IAVE, o atraso deveu-se a "falhas técnicas identificadas no dia 14 de julho", segundo o Governo, que incluem a "não submissão, na plataforma do IAVE, das folhas digitalizadas das provas de Matemática", o que impediu que os resultados fossem enviados às escolas a tempo.

O Ministério da Educação indica ainda que as "falhas não foram transversais e atingiram apenas um número residual do total de provas" - cerca de 600 provas num universo de mais de 97 mil, ou seja, cerca de 0,6% do total.

"Apesar da menor escala, as dificuldades tiveram implicações para todos os alunos, uma vez que o MECI decidiu não divulgar os resultados dos alunos de forma faseada, de modo a assegurar a igualdade entre todos no acesso à informação", refere o Governo no comunicado.