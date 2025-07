Jornal de Letras pode acabar ao fim de 45 anos

O Jornal de Letras - publicação histórica da cultura portuguesa - pode ter esta quarta feira a sua última edição publicada.

Os salários em atraso e a falta de soluções no grupo a que pertence, a Trust in News, levaram os trabalhadores a optarem por cancelar os contratos e o diretor do Jornal de Artes Letras e Ideias, José Carlos de Vasconcelos, considera que "será muito difícil e pouco provável" que os problemas se resolvam.

Em declarações à Renascença, Vasconcelos recorda que houve uma proposta da anterior administração do grupo em que "supostamente entraria capital para o pagamento dos salários", mas diz que não sabe "se vai ser homologada" e se "será possível" recuperar o Jornal de Letras.

O também fundador do JL lembra que "há uma dívida muito grande à Segurança Social e à Autoridade Tributária" o que torna "muito difícil" que os problemas financeiros da empresa se resolvam.

Os problemas financeiros que o grupo que detém o Jornal de Letras e outras publicações como a revista Visão - desde salários a subsídios em atraso - levaram a que os três redatores principais do JL pedissem a suspensão do contrato de trabalho o que torna ainda mais imprevisível o tempo de vida da publicação.

Aquele que foi o "pai" do Jornal de Letras fala, na publicação desa quarta feira, sobre a incerteza do futuro da publicação num artigo publicado com o título "O JL não pode morrer?".

A própria questão acaba por ser respondida pelo próprio, na Renascença. José Carlos de Vasconcelos considera "lamentável" que o JL não tenha continuação. O fundador e diretor realça que o jornal tem um acervo "absolutamente único na cultura portuguesa e da lusofonia".

Vasconcelos recorda que são 45 anos consecutivos "sem nenhuma falha" nas publicações de um jornal que faz a "defesa da língua portuguesa, sendo a certa altura um órgão da comunidade dos países de Língua Portuguesa".