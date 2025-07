Localizado corpo de jovem desaparecido após mergulho em parque aquático

Foi encontrado o corpo de um jovem desaparecido esta quarta-feira, depois de ter mergulhado no parque aquático Lagoa do Falcão, nos arredores de Torres Vedras.

Fonte do Comando Sub-regional do oeste da Proteção Civil disse à Renascença que o alerta para desaparecimento foi dado por uma professora às 15h35. O corpo foi localizado por mergulhadores às 17h25, segundo a mesma fonte, com o óbito a ser declarado no local.

As buscas decorreram com a ajuda de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras. No local também estão a GNR e o INEM, que deslocou para o local a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência.

O jovem, de 18 anos, estava integrado num grupo escolar da Casa Pia de Lisboa, que tinha ido passar o dia naquele parque aquático.

