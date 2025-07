Quatro condenados pela morte de jovem esfaqueado em Alverca

Quatro jovens que em fevereiro do ano passado planearam e mataram à facada um outro jovem em Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira, foram condenados a penas entre os 18 e 20 anos de cadeia.

Segundo uma nota divulgada no ‘site’ da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, quatro arguidos – duas raparigas e dois rapazes, com idades entre 20 e 25 anos – foram condenados por homicídio qualificado, detenção de arma proibida e furto qualificado.

A decisão, datada de dia 07 de julho, refere que as duas raparigas foram condenadas na pena única de 20 anos de prisão e os rapazes a penas de 19 anos e três meses de prisão e 18 anos e nove meses de prisão, respetivamente.

O crime ocorreu em Alverca do Ribatejo, em 06 de fevereiro de 2024.

A vítima, com 19 anos de idade, foi atraída para um encontro com a ex-namorada e acabou cercada e esfaqueada por um grupo de jovens. O rapaz ainda foi assistido na via pública pelas equipas de socorro, mas o óbito foi declarado no local.

O tribunal deu como provado que os quatro arguidos agiram “em comunhão e conjugação de esforços, meios e intenções”, cumprindo um plano previamente elaborado e idealizado com o propósito de matar a vitima.

Entendeu ainda que os arguidos sabiam que as agressões perpetradas, quer pela força física utilizada, pela sua repetição, pela utilização de facas de cozinha e pelas partes vitais do corpo atingidas, “eram adequadas a causar-lhe a morte”, como aconteceu.

O Ministério Público requereu o agravamento das medidas de coação aplicadas às duas arguidas, que se encontravam em liberdade, até trânsito em julgado da decisão. Os outros dois coarguidos continuam em prisão preventiva.