Requalificação da VCI. Investigadores da Universidade do Porto propõem mudança radical

Um projeto desenvolvido por docentes investigadores da Universidade do Porto quer mudar a Via de Cintura Interna (VCI), a autoestrada urbana que atravessa a cidade. A ideia é apresentada esta quarta-feira, às 17:30, no salão Nobre da Reitoria.

O arquiteto paisagista responsável pelo projeto de requalificação, José Miguel Lameiras, aponta a VCI como “o principal problema que a cidade do Porto enfrenta, quer pelas questões de constrinhamento como, também pelas questões da fragmentação urbana”.

Em declarações à Renascença, Lameiras diz que "a autoestrada que separa a cidade em dois” coloca em causa o “problema da mobilidade interna”, quando “é preciso fazer deslocar mais pessoas”.

A estrada “completamente entupida” é, para os investigadores da Universidade do Porto, uma “grande oportunidade de desenvolvimento sustentável da cidade do Porto”.

Para isso, o estudo propõe um sistema “multimodal com BRT ou metro-eixo, com ciclovias, com duas faixas de rodagem e com passeios”, ambição que permitirá “fazer deslocar muitas mais pessoas”. Ao utilizar o “espaço da VCI”, o arquiteto paisagista acredita que é possível criar uma “grande infraestrutura verde, até uma nova urbanidade” com novos edifícios e mais parques.

José Miguel Lameiras acredita que a melhoria dos espaços urbanos ocupados pela VCI constituitambém um investimento na saúde: "Ao tirarmos os poluentes e o ruído, arranjando formas de as pessoas se deslocarem e terem um estilo de vida mais ativo, estamos a contribuir para a saúde e bem-estar das pessoas".