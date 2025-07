Ricardo Salgado é maior acompanhado. O que significa em termos legais?

A especialista explica que o estatuto de maior acompanhado apenas demonstra que o antigo homem forte do BES é declarado incapaz de praticar atos de direito privado, como a gestão do seu dinheiro ou participação em contratos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas no plano penal, Ana Rita Campos defende que as acusações contra Ricardo Salgado deveriam ser arquivadas, porque o réu não está em condições de se defender. Essa é uma garantia constitucional, apesar de o estatuto de maior acompanhado não ter implicações nos processos penais, sublinha.

O estatuto de maior acompanhado, que acaba de ser atribuído a Ricardo Salgado pelo Tribunal Cível de Cascais, poderá ter alguma implicação nos processos em que o antigo banqueiro é arguido?

Não, nenhuma. O estatuto de maior acompanhado tem implicações na esfera do direito privado. É uma coisa que está pensada para as situações em que as pessoas são incapazes, como é evidente, mas essa incapacidade só releva ao nível da suscetibilidade de ser parte em contratos, de gerir dinheiro, de abrir contas bancárias e geri-las. Tudo aquilo que são atos de direito privado. Isto não tem nada a ver com o exercício do direito de fazer processo penal.

Ou seja, o facto de ser um maior acompanhado em nada altera a sua situação perante os julgamentos?

Não, não altera. Não pode ser a mulher de Ricardo Salgado a depor por ele em tribunal, por exemplo.

Significa isso que Ricardo Salgado deve continuar a ser julgado?

Não há uma solução, é uma questão é bastante complexa. Ela existe noutros países, mas em Portugal ela não está assumida de forma clara na letra da lei. Há aqui um problema que não é um problema de maior acompanhado, não é um problema de inimputabilidade, é um problema daquilo que, na doutrina anglo-saxónica, se chama "free to stand trial", ou seja: ser capaz de estar em juízo.

Há vários estudos em Portugal de professores de Direito, de juízes e advogados concluindo que um julgamento nestas condições é um julgamento sem garantias de defesa. As garantias de defesa são construídas pela Constituição, no artigo 22.º, número 1. Isto significa que um arguido que não está em condições de se defender, não pode ser julgado. No caso de uma situação, como parece ser esta de Ricardo Saldado, ele estava perfeitamente capaz e dono da sua vontade, e da sua culpa, no momento em que praticou os factos e, com a passagem do tempo, ele tem vários processos a correr e não está capaz de defender-se.

Dir-me-á: " bom, mas ele pode defender-se através da mulher?". Não.

Ou poderia defender-se através do advogado?

Não. Porquê? Porque a defesa criminal é fundamentalmente uma defesa pessoal em que o advogado é o auxiliar do cliente e não o contrário.

Então, neste quadro, o que deve acontecer a Ricardo Salgado? Deve ser absolvido?

Pode haver arquivamento porque ele não está em condições de exercer o direito de defesa e, portanto, isto é uma solução que, na minha perspetiva, é a solução mais consentânea, porque a absolvição pressupõe a não demonstração da acusação.

Se for arquivado, será apenas arquivado quanto a Ricardo Salgado?

Quanto a ele. É uma circunstância pessoal.

Não pode afetar o resto do processo?

Não. Não pode afetar o resto do processo.