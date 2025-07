Aeroporto do Porto: PJ intercepta 100 quilos de droga e detém quatro suspeitos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 4 pessoas e apreendeu 100 quilos de cocaína no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, numa operação de combate ao tráfico de estupefacientes por via aérea.

De acordo com a PJ, os suspeitos foram abordados “quando se preparavam para abandonar a zona aeroportuária na posse de quatro malas de viagem, onde se encontrava o produto estupefaciente”.

“A droga, com elevado grau de pureza, foi transportada a partir de um voo proveniente de S. Paulo, Brasil, tendo sido recolhida pelos suspeitos nos tapetes de entrega de bagagens”, lê-se no comunicado da PJ.

Segundo a polícia de investigação criminal, que nesta operação contou com a colaboração da Divisão Aeroportuária da PSP e da Autoridade Tributária e Aduaneira, “existem fortes indícios de que esta droga se destinava a abastecer os mercados ilegais nos principais bairros sociais da cidade do Porto”.

Os detidos, com idades entre os 27 e os 60 anos, residentes no Porto e em Matosinhos, vão ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.