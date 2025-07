Aministia alerta para possíveis violações dos direitos humanos nas demolições

A Amnistia Internacional - Portugal alertou hoje para possíveis violações de direitos humanos e da habitação nas demolições de construções ilegais em Loures e na Amadora, e apelou a uma solução célere e inclusiva para o problema.

Os municípios de Loures e Amadora, no distrito de Lisboa, realizaram esta semana operações de demolição de habitações precárias ilegais onde moravam mais de uma centena de pessoas, construídas pelos próprios moradores.

Hoje, em comunicado, a AI - Portugal diz ter pedido esclarecimentos urgentes às duas autarquias sobre medidas prévias ou em curso para evitar que as famílias fiquem em situação de sem-abrigo.

A Câmara Municipal da Amadora, lembra a AI - Portugal, disse que foi feito o encaminhamento para os serviços sociais: "Contudo, as organizações no terreno dizem que nem no dia das demolições, nem até ao momento esteve presente qualquer técnico ou assistente social da autarquia, nem foi dado qualquer apoio ou alguma alternativa habitacional às famílias desalojadas.".

A Câmara Municipal de Loures não deu qualquer resposta aos pedidos da AI - Portugal.