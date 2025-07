Atenção: Há greve na Carris dia 18 de setembro

Os trabalhadores da Carris vão estar em greve no dia 18 de setembro e recusar todo o trabalho extraordinário na segunda e terceira semanas desse mês, por não chegarem a acordo com a empresa, anunciou esta quinta-feira o sindicato.

Numa nota, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) disse que os trabalhadores da transportadora rodoviária de passageiros rejeitaram a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Carris e decidiram formas de luta para o mês de setembro.

"A larga maioria dos trabalhadores considerou insuficiente o documento que resultou da negociação e exigiu a redução efetiva do tempo de trabalho, de forma clara e sem ambiguidades, independentemente do tipo e local de trabalho, assim como a clarificação e concretização efetiva dos compromissos assumidos noutras matérias", indicou a FECTRANS.

Nesse sentido, decidiram "realizar um ciclo de lutas" em setembro, que inclui uma greve de 24 horas no dia 18 de setembro, com a realização de um novo plenário, e a recusa a todo o trabalho extraordinário, na segunda e terceira semanas desse mês.

Em abril, a Carris chegou a acordo com os trabalhadores para a atualização salarial para 2025.

No entanto, o sindicalista Manuel Leal recordou nessa altura que continuam em discussão a implementação das 35 horas e a forma de pagamento das deslocações.

"Se, efetivamente, não houver respostas no sentido da concretização destas duas questões centrais, os trabalhadores decidiram, já no último plenário, retomar o processo de luta no início do mês de junho", disse na altura.

A Carris presta serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros no município de Lisboa e é gerida pela Câmara Municipal lisboeta.