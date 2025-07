Bastonário da Ordem dos Médicos sai preocupado de Santa Maria e alerta para falta de médicos

“Aliás, perdeu-se um pouco essa designação, não sei se repararam. Essa designação desapareceu”, afirma, reforçando que a Direção Executiva deve cumprir o papel estratégico para o qual foi criada: garantir a coordenação eficaz dentro do SNS.

O bastonário da Ordem dos Médicos manifesta preocupação com o aparente desaparecimento da designação inicial de "Ceo do SNS" atribuída à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.

“O SNS não funciona só com os hospitais fechados sobre eles próprios. Esta capacidade de articular é uma capacidade que tem a Direção Executiva, que não tem, propriamente, a ULS de Santa Maria. Terá, por poder articular, provavelmente, com os hospitais da zona de Lisboa, mas não tem a visão macro de todo o Serviço Nacional de Saúde. E quem a tem? Eu julgo que a criação da Direção Executiva foi para isso: para coordenar o Serviço Nacional de Saúde”, aponta Carlos Cortes.

O bastonário critica a gestão que está a ser feita pela atual direção executiva do SNS e pede mais coordenação.

“A preocupação que a Ordem dos Médicos retira das situações destes dois serviços é de enorme preocupação”, diz o bastonário, destacando que o principal problema é a falta de médicos e de recursos humanos, uma realidade que afeta todo o Serviço Nacional de Saúde e compromete a qualidade do atendimento.

Aos jornalistas, Carlos Cortes sublinha que os problemas no maior hospital público se devem a falta de profissionais.

O bastonário da Ordem dos Médicos sai preocupado do Hospital de Santa Maria depois de reunir com a administração e os serviços de Dermatologia e Ortopedia.

Afastamento do diretor clínico está ligado a reestruturação institucional

O presidente do conselho de administração do Hospital de Santa Maria esclarece que o afastamento do diretor clínico se deve a uma reestruturação

Carlos Martins assegura que não demitiu Tato Marinho e que nada está relacionado com o caso na Dermatologia.

“Não houve nenhum despacho de comissão, não houve nenhuma fundamentação para a substituição. Houve, num contexto global, do órgão máximo de gestão da instituição, um ajustamento — e uma das posições a ajustar seria, ou será, a do diretor clínico. Vai haver um ajustamento? Sim. O professor Rui Tato Marinho manteve-se em funções, em plenitude de funções? Sim, e tem estado. E nada tem a ver esta decisão, nada tem a ver com os processos da Dermatologia. Nada tem a ver”, garante Carlos Martins.

O administrador do Hospital diz ter já concluído parte das auditorias ao caso da Dermatologia. Sem adiantar as conclusões, afirma que não foram abertos processos disciplinares

“As conclusões serão entregues a quem de direito. Depois de serem entregues a quem de direito, obviamente, penso que poderão ser públicas. O que lhe posso dizer — e isso é uma meia-resposta, mas é a meia-resposta que se impõe na salvaguarda da dignidade, da credibilidade e, eu diria, da honra dos profissionais que têm sido, eu diria, envolvidos na situação da Dermatologia — é que não há, neste momento, nenhum processo, nem disciplinar nem outro, nem processo-crime a decorrer”, adianta.

Quanto a situação na Ortopedia, Carlos Martins diz que o diretor do serviço que entregou uma carta a pedir a demissão continua em funções até avaliar se deve ou não deixar o cargo.