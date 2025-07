Colisão entre ambulância do INEM e ligeiro faz 4 feridos graves em Salvaterra de Magos

Salvaterra de Magos, Santarém, 17 jul 2025 (Lusa) - Uma colisão entre uma ambulância do INEM e um ligeiro na Estrada Nacional (EN) 118 em Marinhais, Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, causou hoje quatro feridos graves, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 16:24 para o acidente que ocorreu na EN 118 em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, referiu fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

A colisão provocou quatro feridos graves, dois civis e dois elementos da tripulação do INEM, que foram transportados para o hospital de Santarém.

A ambulância do INEM, afeta aos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, seguia em marcha de urgência para uma ocorrência em Glória do Ribatejo, no mesmo concelho, para socorrer uma idosa de 91 anos, referiu à Lusa fonte da corporação.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Salvaterra de Magos, Benavente e Almeirim, da Infraestruturas de Portugal e da GNR, num total de 25 elementos, apoiados por dez viaturas.