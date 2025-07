Demolições em Loures. Autarca Ricardo Leão garante que "não vai recuar"

A posição foi manifestada num vídeo publicado esta quarta-feira nas redes sociais, no dia em que o Ministério Público abriu inquérito às demolições de casas ilegais e precárias naquele concelho do distrito de Lisboa.

O presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, garante que não vai recuar perante as críticas à demolição de barracas no concelho.

"Estamos do lado do país real e não do ruído artificial"

Ex-governos socialistas e deputados criticaram as demolições numa carta aberta e Helena Roseta acusou, na Renascença, de estar em causa um eventual crime de abuso de poder.

Ricardo Leão responde assim aos críticos: "Não posso aceitar que movimentos políticos ou figuras públicas se aproveitem da pobreza e da fragilidade de algumas pessoas apenas para ganhar protagonismo ou alimentar causas populistas".

"Estamos do lado do país real e não do ruído artificial e com consciência não vamos recuar. Vamos continuar a fazer o que tem de ser feito, com coragem, sensibilidade, justiça e verdade e, acima de tudo, com consciência tranquila", sublinhou.

O autarca considera que "há movimentos, associações e figuras públicas que, em nome de uma suposta solidariedade, acabam por promover a indignidade".

Esta semana, 55 construções precárias foram desmanteladas pelos serviços da Câmara, antes de uma providência cautelar suspender as demolições.

"Ninguém ficou sem resposta social ou sem apoio"



No vídeo publicado esta quarta-feira nas redes sociais, Ricardo Leão afirma que antes da intervenção no bairro do Talude Militar, na segunda-feira, "todas as pessoas foram abordadas e informadas, pessoalmente, pelos serviços da autarquia".