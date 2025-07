Descida das temperaturas traz possibilidade de chuva fraca ou chuvisco

As temperaturas mínimas descem esta quinta-feira no interior Norte e Centro, e as máximas descem em todo o território, com exceção do sotavento algarvio, onde irão subir.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 13º C, em Viseu, e os 22ºC, em Faro, e as máximas entre os 22ºC, em Viana do Castelo, e os 37ºC, em Faro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral Norte e Centro até ao final da manhã, onde poderá ocorrer períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao meio da manhã.

O vento será fraco a moderado de oeste/noroeste, temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Raso e nas terras altas, a partir da tarde.

Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o distrito de Faro encontra-se sob aviso amarelo até às 21h00.

Já as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso laranja até às 21h00 devido à previsão de tempo quente.

Pelo mesmo motivo, a costa sul da Madeira está sob aviso amarelo, também até às 21h00.