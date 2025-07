Detido suspeito de abuso sexual de criança em Espinho

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 53 anos, pela presumível autoria da prática reiterada de crimes de abuso sexual de crianças.

Em comunicado, a Polícia Judiciária esclarece que os factos remontam a 2019 e 2022. O suspeito, um familiar próximo da vítima, ter-se- á aproveitado da relação de proximidade para cometer abusos sexuais, ocorridos quando a menor tinha apenas 8 e 10 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Dada a sua atividade profissional, que o faz mudar com frequência de local de residência e permanência por largos períodos no estrangeiro, apenas agora foi localizado no centro do país, o que permitiu a sua detenção em cumprimento de mandado emitido pelas autoridades judiciárias competentes”, acrescenta a nota.

O detido, com antecedentes criminais por crimes contra a propriedade, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.