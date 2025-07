Duas frentes ativas dão trabalho aos bombeiros em Sabrosa

Previsto para a manhã desta quinta-feira um reforço de meios no incêndio de Sabrosa.

De acordo com fonte do comando sub-regional do Douro contactada pela Renascença, nesta altura, há duas frentes ativas que estão a ser combatidas por mais de 200 operacionais.

Para as 8h00, está marcada uma conferência de imprensa de balanço do combate a este fogo.

O incêndio que eclodiu pelas 13h30 de quarta-feira, na zona de Feitais, desceu depois para Souto Maior, queimando mato e pinhal e chegou a ter sete frentes ativas em quatro zonas diferentes.

Por precaução, foi ponderada a retirada dos habitantes das pequenas aldeias de Delegada e Vale das Gatas para o pavilhão multiusos, o que acabou por não se verificar.

Para este incêndio chegaram a estar mobilizados ontem à noite cerca de 370 homens, apoiados por cerca 115 viaturas, entre bombeiros, GNR, Força Especial de Bombeiros, Cruz Vermelha, INEM. Durante a tarde operaram oito meios aéreos.