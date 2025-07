EN118 cortada. Acidente no Porto Alto faz dois mortos

Duas pessoas morreram esta quinta-feira na sequência da colisão entre um veículo pesado de mercadorias e dois ligeiros ocorrida no Porto Alto, Benavente, na Estrada Nacional nº 118 (EN118), que está cortada ao trânsito, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo indicou à agência Lusa que o acidente envolveu um veículo pesado de mercadorias, um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, tendo resultado em quatro vítimas, das quais três ficaram encarceradas e duas acabaram por morrer no local.

As outras duas vítimas receberam assistência no local do acidente, indicou a mesma fonte, sem avançar mais detalhes.

O acidente ocorreu na localidade do Porto Alto, no concelho de Benavente, distrito de Santarém, tendo o alerta sido dado às 15h51, de acordo com o comando sub-regional.

Cerca das 19h00, a circulação na EN118, no local do acidente, estava cortada nos dois sentidos, acrescentou a mesma fonte.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 30 operacionais dos bombeiros de Samora Correia e Alcochete, GNR e INEM, auxiliados por 12 veículos, entre os quais duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira e do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo.