Encerradas buscas por pessoa desaparecida em conduta em Albufeira

A operação de buscas a uma pessoa alegadamente desaparecida junto à saída para o mar de uma conduta de saneamento em Albufeira, no distrito de Faro, foi concluída sem que fosse detetado presença humana.

Um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN) informa que as operações de busca, que decorreram até à tarde de hoje "foram terminadas por não ter sido detetado nenhum indício da presença humana no coletor de águas residuais".

A AMN, através da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão, em coordenação com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, realizou buscas desde quarta-feira, por suspeita de uma pessoa presa numa conduta de águas residuais e emissário submarino da praia do Inatel, no concelho de Albufeira.

O dispositivo foi montado na sequência de um alerta pelas 16:00, onde populares reportaram terem ouvido gritos de socorro e vários movimentos de uma das tampas da conduta.

De acordo com a nota, foram iniciadas em seguida buscas no local pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, do Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira, do destacamento da GNR de Albufeira, bem como pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Quarteira e pelos elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão.