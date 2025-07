Homem morre colhido por comboio em Santa Maria da Feira

Um homem com cerca de 70 anos morreu esta quarta-feira após ter sido colhido por um comboio na Linha do Vouga, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou fonte dos Bombeiros.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o atropelamento ferroviário, ocorrido a cerca de 300 metros do apeadeiro de São João de Ver, foi dado às 11h45.

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Lusa que a vítima foi colhida pelo comboio, conhecido como "Vouguinha", que seguia no sentido Espinho — Oliveira de Azeméis.