Hospital de Braga celebrou ajustes diretos de 27 milhões com empresa do diretor de Oftalmologia

O Hospital de Braga celebrou contratos no valor de 27 milhões de euros com a empresa privada do seu diretor de serviço de Oftalmologia, Fernando Vaz, avança a CNN Portugal.

Entre os contratos, confirmou a Renascença através do Portal Base, estão três ajustes diretos no valor de quase 9,4 milhões de euros celebrados entre julho de 2024 e abril de 2025 com a Iberoftal, empresa privada de Fernando Vaz, para "aquisição de serviços médicos da especialidade de oftalmologia", no serviço do qual o próprio é diretor.

Além do cargo, Fernando Vaz ocupa ainda os cargos de coordenador da especialidade de Oftalmologia no Instituto CUF Porto e no Hospital CUF Porto, segundo a página do grupo privado.

A Iberoftal, constituída em 2007, tem sede em Ponte de Lima e presta serviços de cuidado de saúde, consultoria e comercializa dispositivos e equipamentos médicos, com acordos com o Hospital de Braga, do qual Fernando Vaz é diretor clínico, e o Hospital CUF Porto e Instituto CUF Porto, onde Fernando Vaz é coordenador de especialidade. Na própria página, Fernando Vaz surge como administrador da Iberoftal, da qual detém 30%.