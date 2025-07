Incêndio. Operacionais mantêm-se em Sabrosa em vigilância

Os operacionais mobilizados para o incêndio em Sabrosa conseguiram responder às reativações que foram acontecendo durante o dia de hoje potenciadas pelo vento, e as próximas horas são de vigilância, disse o comandante sub-regional do Douro.

"Temos neste momento a totalidade do perímetro dominada e praticamente em rescaldo", afirmou à agência Lusa Miguel Fonseca, num ponto de situação feito pelas 20h00.

O fogo deflagrou pelas 13h30 de quarta-feira, junto à estrada e a uma área de pinhal de Feitais e, depois, desceu para Souto Maior, onde colocou casas em risco. Pelas 09h40 de hoje, entrou em fase de resolução.

Miguel Fonseca referiu que, durante o dia, ocorreram algumas reativações potenciadas pelo vento forte e inconstante que se fez sentir, as quais foram "debeladas com facilidade".

Durante todo o dia atuaram também em permanência três meios aéreos, principalmente nos locais de acessos mais difíceis.

Os meios terrestres efetuaram manobras de consolidação e rescaldo e, segundo Miguel Fonseca, o que está planeado agora é manter a vigilância, mas consoante a avaliação da situação que for sendo feito, ir reduzindo o número de operacionais.

Chegaram a estar mobilizados para este fogo mais de 300 operacionais, desde bombeiros, militares da GNR, Força Especial de Bombeiros, INEM, entre outros. Pelas 20h30, estavam no local cerca de 250 homens apoiados por 75 viaturas.

"O que temos definido é que, até, ao final do dia de amanhã [sexta-feira] teremos sempre meios alocados a este teatro de operações", salientou o comandante sub-regional do Douro.

A presidente da Câmara de Sabrosa, Helena Lapa, disse que os próximos dias serão de avaliação dos estragos causados pelo incêndio.

Uma primeira estimativa avançada pela autarca aponta para uma área ardida de cerca de 600 hectares entre pinhal, mato, olival e vinha inserida na Região Demarcada do Douro.

"Mal faça essa avaliação, farei um dossier e irei lá em baixo junto do Governo tentar ajudas para isto", apontou.

Estes foram, segundo disse, dois dias de muita preocupação por causa das aldeias, das casas e, principalmente, das pessoas.

"A preocupação é sempre, no limite, as vidas, as pessoas", frisou.

A Polícia Judiciária esteve no local a investigar as causas do incêndio.