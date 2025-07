Nascimentos aumentaram em Portugal no primeiro semestre do ano

Voltaram a aumentar os nascimentos em Portugal, de acordo com os dados do chamado "teste do pezinho".

Nos primeiros seis meses do ano, foram estudados 42.250 recém-nascidos no âmbito do Programa de Rastreio Neonatal. São mais 966 do que em igual período do ano passado.

De acordo com dados enviados à Renascença pelo Instituto Ricardo Jorge Lisboa, Porto e Setúbal foram os distritos com maior número de testes.