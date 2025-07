“Out of the blue” A sardinha e a sustentabilidade dos oceanos celebradas em Matosinhos

“Out of the blue”, o festival que celebra os oceanos, leva, pelo segundo ano consecutivo, as águas salgadas à cidade de Matosinhos para celebrar a sardinha e a sustentabilidade dos oceanos.

Entre sexta-feira e domingo, celebra-se "o selo azul da sustentabilidade à pesca da sardinha" com várias atividades espalhadas por vários pontos do concelho.

Este ano, o festival explora a importância da sardinha enquanto património, com o surgimento da Academia da Sardinha by Out of The Blue, um organismo que destaca o peixe "mais consumido no mundo", como explica Carlos Martins da empresa Opium, responsável pelo evento.

A organização acredita que "há muito por descobrir num peixe tão conhecido", desde o valor nutricional até às várias formas de o confecionar.

Matosinhos foi a escolha para receber a iniciativa por se tratar de “uma cidade que foi construída à volta da pesca e das conservas”, que confere “uma relação intensa e muito íntima com o mar” a nível cultural e gastronómico. “Tem chefes Michelin, tem tradição, tem a ideia de ter o melhor peixe do mundo”, argumenta.

A segunda edição do festival conta com uma segunda parte, que acontece nos dias 11 e 12 de setembro, onde será apresentada uma programação "alargada a outras formas de gastronomia de mar, ao marisco, a outros peixes e às algas", com "exposições, mostras de filmes, conversas e encontros".

O Out of The Blue acontece em simultâneo com o centenário das festas em honra do Mártir São Sebastião, de forma a honrar os pescadores e a relação "entre a pesca tradicional e a espiritualidade"

Na sexta-feira, o Out of the Blue ganha forma num percurso pedestre. A “Rota das algas” leva à praia de Angeiras o conhecimmento da bióloga e chef Joana Duarte, que ensina a manusear e a inserir as algas na dieta quotidiana.

Ao fim da tarde, pelas 18hoo, Joel Cleto conduz uma visita de entrada livre à Lota de Matosinhos. Também na lota, no dia 18, às 20h00 e às 15h00 e 18h00 do dia 19 o chef Rodrigo Cardoso vai ensinar a fazer uma conserva de sardinha.

No sábado, os chefs Hugo Portela, Tânia Durão, Aurora Goy e João Magalhães Correia vão fazer um almoço na praia de Angeiras. Nesse dia, o jantar é "a seis mãos" no restaurante Casa de Chá da Boa Nova, onde os chefs Rui Paula e Catarina Correia recebem o chef Iago Pazos, do restaurante Abastos 2.0, em Santiago de Compostela.

No domingo, às 15h00, a Academia da Sardinha convida o chefe Armindo Alves para um showcooking sobre conservas, em parceria com a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP).

A maior parte das atividades do Out of the Blue está sujeitas a inscrição prévia.