Provedor de Justiça encontrou vários indícios de maus-tratos a reclusos

O Mecanismo Nacional de Prevenção recomendou que o comissário de serviço acompanhe sempre as diligências feitas na chegada à prisão de reclusos transferidos por agressões a guardas noutras cadeias.

Neste relatório, o Provedor de Justiça descreve vários casos, relatos e documentos consultados durante as visitas. No caso da prisão de Monsanto, a única em Portugal classificada como especial em relação ao nível de segurança, foram recebidos relatos segundo os quais "os presos que chegam a este EP [estabelecimento prisional] com problemas com outros guardas noutros EP são brutalmente espancados".

No capítulo referente ao tratamento da população reclusa, o Mecanismo Nacional de Prevenção constatou que as prisões de Lisboa, Monsanto e Porto "continuavam a apresentar fatores de risco particularmente elevados para a prática de maus-tratos a reclusos". Nestes três estabelecimentos prisionais "foram encontrados relatos e indícios de práticas reiteradas de maus-tratos a reclusos", lê-se no documento.

Estas conclusões constam do relatório anual do Mecanismo Nacional de Prevenção, que foi entregue esta manhã à Assembleia da República, referente ao ano de 2024, e onde surgem várias críticas ao atual funcionamento de vários estabelecimentos prisionais em Portugal.

Ainda na prisão de Monsanto, foi identificado um incumprimento do dever de denúncia ao Ministério Público de uma agressão por guarda. Neste caso, foi instaurado um processo de inquérito, que resultou na proposta de abertura de processo disciplinar contra o guarda prisional, sendo que este caso não foi comunicado ao MP.

No processo de inquérito consultado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção, foram encontradas "imagens gravadas pelo sistema de videovigilância que revelam que em 29/11/2023 "um recluso foi alvo de agressões, mais concretamente duas bastonadas sem motivo aparente por parte de um dos elementos de vigilância", conforme descrito no respetivo auto de visionamento", lê-se no documento.

No Estabelecimento Prisional de Lisboa, foram identificadas buscas a celas, algumas em períodos noturnos, e revistas que obrigam os reclusos a despirem-se. O fator de risco mais evidente nesta cadeia foi a "cobertura extremamente insuficiente do sistema de vigilância". Já no Porto, foram também identificadas revistas por desnudamento sem autorização prévia.

O Mecanismo Nacional de Prevenção fez ainda referência à cadeia do Linhó, no concelho de Cascais, por um caso de ocultação por funcionário de evidências de maus-tratos a recluso. Foi consultado um diário clínico que terá sido alterado para ocultar uma agressão de um guarda a um recluso.

O caso foi conhecido durante uma visita deste organismo, tendo o recluso relatado o caso de agressão. No diário clínico, verificou o Mecanismo Nacional de Prevenção, uma parte do texto encontrava-se rasurada, sendo ainda percetível: "durante a avaliação de enfermagem, referiu uma agressão por guarda".

"Esta menção foi omitida da versão reescrita no diário clínico, segundo a qual o recluso foi "trazido à enfermaria após ter sido imobilizado para que fosse possível colocá-lo dentro da cela"", segundo o relatório.

Este ano, o Provedor de Justiça fez 50 visitas de monitorização a locais onde se encontram pessoas em privação de liberdade, no sentido de avaliar as condições em que se encontram e que tratamento lhes é dado. Além da visita às 10 maiores cadeias do país, foram também feitas visitas aos seis centros educativos, centros de instalação temporária para estrangeiros e espaços equiparados, hospitais psiquiátricos e postos e zonas de detenção das forças policiais.