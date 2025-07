"Qualquer aumento é positivo", mas reformados questionam bónus nas pensões a um mês das autárquicas

Os pensionistas e reformados reagiaram com satisfação moderada aos bónus para as pensões até aos 1.567,5 euros que vai ser pago em setembro.

À Renascença, Maria do Rosário Gama, presidente da Associação dos Aposentados Pensionistas e Reformados (APRE) diz que "qualquer aumento é positivo", mas que são necessários aumentos estruturais nas pensões mais baixas.

"Dado o valor muito baixo das pensões, o que seria importante seria que o aumento para as pensões mais baixas fosse estrutural. É um aumento pontual, é bem-vindo, mas merecia que as pensões mais baixas ficasse com ele em definitivo, para servir de base aos aumentos no próximo ano", afirma.

Maria do Rosário Gama questiona também o momento deste suplemento extraordináio para pensões, que chega em setembro, antes das eleições autárquicas.

"[O Governo] foi eleito no dia 18 [de maio]. Diga-me, estamos a um mês das eleições autárquicas. Para bom entendedor, meia palavra basta", avança.

Como anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro, as pensões entre 522,5 e 1.045 euros vão receber um suplemento de 150 euros, enquanto as reformas entre 1.045 euros e 1.567,5 euros têm direito a um bónus pontual de 100 euros.

O apoio extraordinário vai beneficiar "dois milhões e 300 mil" pensionistas, com Montenegro a anunciar também uma descida progressiva do IRC: para 19% em 2026, 18% em 2027 e 17% em 2028, com as pequenas e médias empresas a ter uma taxa de 15% nos primeiros 50 mil euros já em 2026.